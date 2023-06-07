Ученые обнаружили неизвестную печать великого калмыцкого хана Аюки

Российские ученые обнаружили самую раннюю из известных на сегодняшний день личных печатей первого калмыцкого хана Аюки. Исследователям удалось прочесть текст на оттиске и перевести его с древнеиндийского языка (санскрита) на русский.

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До недавних пор историкам были известны лишь оттиски трех более поздних печатей хана Аюки, проставленные на его дипломатических посланиях. Новый артефакт обнаружен в Российском государственном архиве древних актов (Москва) старшим научным сотрудником Южного научного центра РАН, кандидатом исторических наук Петром Аваковым. В научный оборот находка была введена совместно с младшим научным сотрудником Калмыцкого научного центра РАН Бембей Митруевым - знатоком санскрита, монгольского и тибетского языков.

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- В январе 1684 года Аюка, тогда еще тайша (князь), удостоверил печатью "шертную запись" - данную перед астраханскими воеводами клятву на верность договорным отношениям с русскими царями Иваном и Петром Алексеевичами. Изучив оттиск печати с легендой на санскрите мы с соавтором пришли к выводу, что уже тогда Аюка позиционировал себя верховным правителем всех калмыков, хотя и получил ханский титул от Далай-ламы позднее, - рассказал Петр Аваков.

Оттиск ранее неизвестной печати Аюки отличается от других его печатей. Он сделан тушью красного цвета, которая спустя столетия потемнела от времени. Печать имеет форму квадрата, очерченного двойной линией, с внешней рамкой из овальных лепестков - по восемь с каждой стороны. Внутри квадрата помещена легенда на санскрите. Она состоит из двух слов, вырезанных на штемпеле в две строки - по одному слову в каждой.

Текст легенды на санскрите, вырезанный с грамматическими ошибками, следующий: "Аюка-раджа".

"Судя по тому, что в легенде указано имя обладателя печати, она была изготовлена специально для Аюки и не могла ранее принадлежать кому-либо другому. Исходя из нечеткого оформления лепестков, несколько нетрадиционной формы графем и ошибок в передаче санскритских слов, скорее всего данная печать была изготовлена в калмыцкой степи, а не в Тибете", - пишут историки в статье, опубликованной в научном журнале Oriental Studies. Тем не менее, сама эта печать - очередное свидетельство довольно тесных религиозно-политических связей калмыков с Тибетом.

Как проходила присяга калмыцких тайшей

Шертование, или заключение договора группы калмыцких тайшей с русскими царями-братьями состоялось 24 января 1684 года в степи близ Астрахани (историки часто ошибочно датируют это событие 1683-м годом). С российской стороны на церемонию прибыли трое астраханских воевод: боярин Андрей Голицын, окольничий Никита Приимков-Ростовский и думный дворянин Степан Ловчиков. С другой стороны присутствовали 175 человек калмыцких "владетельных людей" (нойонов и зайсангов) и их родственников, во главе с тайшами - Аюкой, его братом Замсой-младшим и Солом-Цереном.