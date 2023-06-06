$81.25-0.0886.95-0.08

Ученые раскрыли тайну появления необычной пены на индийском озере после дождя

Пена на озере Белландур образуется после дождя из-за неочищенных сточных вод и ливневого характера осадков. Об этом сообщает Индийский институт науки (IIS).

Ученые объяснили появление пены на индийском озере
© Chanakya HN

Озеро Белландур в индийском штате Бангалор регулярно покрывается пеной после проливных дождей. Это противоречит как наблюдениям за другими озерами, так и здравому смыслу, поскольку дожди напротив должны разбавлять загрязняющие вещества, образующие пену.

Доктор Чанакья и его коллеги исследовали химический состав воды в этом озере на протяжение долгого периода и смогли выяснить природу аномалии. По мнению специалистов, в первую очередь это связано с поступлением неочищенных сточных вод, содержащих стиральные порошки. При медленном поступлении поверхностно-активных веществ они успевают разлагаться и связываются с илом на дне. Во вторую очередь образование пены связано с характерными для региона интенсивными ливнями. В ходе ливня за краткий срок в озеро поступает большое количество воды, что взбалтывает водоем и вымывает накопившиеся в иле моющие средства. Разлив озера на окружающую поверхность насыщает воду воздухом, что и является непосредственной причиной взбивания пены.

Наконец, образованию пены, вероятно, способствуют взвешенные в воде твердые частицы, содержащие особые бактерии. Именно они могут придавать пене наблюдаемую стабильность, но для проверки этого утверждения необходимы дополнительные лабораторные анализы.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители