Ученые объяснили появление пены на индийском озере

Ученые раскрыли тайну появления необычной пены на индийском озере после дождя
Пена на озере Белландур образуется после дождя из-за неочищенных сточных вод и ливневого характера осадков. Об этом сообщает Индийский институт науки (IIS).
Озеро Белландур в индийском штате Бангалор регулярно покрывается пеной после проливных дождей. Это противоречит как наблюдениям за другими озерами, так и здравому смыслу, поскольку дожди напротив должны разбавлять загрязняющие вещества, образующие пену.
Доктор Чанакья и его коллеги исследовали химический состав воды в этом озере на протяжение долгого периода и смогли выяснить природу аномалии. По мнению специалистов, в первую очередь это связано с поступлением неочищенных сточных вод, содержащих стиральные порошки. При медленном поступлении поверхностно-активных веществ они успевают разлагаться и связываются с илом на дне. Во вторую очередь образование пены связано с характерными для региона интенсивными ливнями. В ходе ливня за краткий срок в озеро поступает большое количество воды, что взбалтывает водоем и вымывает накопившиеся в иле моющие средства. Разлив озера на окружающую поверхность насыщает воду воздухом, что и является непосредственной причиной взбивания пены.
Наконец, образованию пены, вероятно, способствуют взвешенные в воде твердые частицы, содержащие особые бактерии. Именно они могут придавать пене наблюдаемую стабильность, но для проверки этого утверждения необходимы дополнительные лабораторные анализы.