Ученые объяснили появление пены на индийском озере

Доктор Чанакья и его коллеги исследовали химический состав воды в этом озере на протяжение долгого периода и смогли выяснить природу аномалии. По мнению специалистов, в первую очередь это связано с поступлением неочищенных сточных вод, содержащих стиральные порошки. При медленном поступлении поверхностно-активных веществ они успевают разлагаться и связываются с илом на дне. Во вторую очередь образование пены связано с характерными для региона интенсивными ливнями. В ходе ливня за краткий срок в озеро поступает большое количество воды, что взбалтывает водоем и вымывает накопившиеся в иле моющие средства. Разлив озера на окружающую поверхность насыщает воду воздухом, что и является непосредственной причиной взбивания пены.