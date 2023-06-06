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Техноблогеры призвали отказаться от покупки Samsung Galaxy A53 из-за слабого процессора

Популярный смартфон Samsung Galaxy A53 не стоит покупать в России в 2023 году - несмотря на хорошие характеристики и дизайн, модель проигрывает новому гаджету южнокорейского вендора при чуть меньшей стоимости. С таким призывом выступили техноблогеры с портала "Палач".

Назван худший популярный смартфон для покупки в 2023 году
© depositphotos.com

"Дело в том, что за A53 просят минимум 26 870 руб., а за обновленный A54 - 29 190 руб. При этом новинка круче по нескольким ключевым показателям", - отметили авторы.

По мнению блогеров, новая модель Galaxy получила более качественный стеклянный задний корпус и улучшенный экран, который ярче на 200 нит. Также А54 лучше предшественника тем, что у него установлен процессор Exynos 1380. Благодаря этому производительность устройства выросла на 25% по сравнению с более слабым Exynos 1280, заверили техноблогеры.

"50-мегапиксельный основной объектив снимает лучше предшественника на 64 Мп. Также на месте оптическая стабилизация. Стоит ли переплачивать 2,5 тыс. руб. за все эти апгрейды? Конечно", - заключили авторы.

Южнокорейская компания Samsung официально представила субфлагман Galaxy A54 в марте 2023 года. Аппарат получил 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления экрана 120 Гц и яркостью до 1000 нит. Устройство оборудовано тройной камерой - основной на 50 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп и макро на 5 Мп.

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