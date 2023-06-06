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Рассекречена новая раскладушка Xiaomi

Китайская компания Xiaomi начала работу над новым раскладным смартфоном. Об этом сообщил известный Weibo-канал Digital Chat Station.

Рассекречена новая раскладушка Xiaomi
© Lenta.ru

Согласно рассекреченной информации инсайдера, Xiaomi собралась выйти на рынок устройств, складывающихся вертикально. В компании решили начать разработку девайса, чтобы конкурировать в этом сегменте с Samsung Galaxy Z Flip4, Motorola Razr 40 Ultra и прочими раскладушками.

Также специалист выяснил, что смартфон, сроки выпуска которого не раскрываются, получит очень тонкий и легкий корпус. При этом продукт, который предварительно называют Xiaomi Mix Flip, может не выйти за пределами Китая и остаться местным эксклюзивом.

По информации авторов Digital Chat Station, новое устройство будет во многом напоминать Xiaomi Mix Fold 2, который представили в августе 2022 года. Аппарат получил два дисплея — внутренний 8,02-дюймовый и внешний 6,56-дюймовый экраны. Также флагман оснастили процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 12 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 50, 8 и 13 мегапикселей, батареей емкостью 4500 миллиампер-часов.

В начале лета компания Motorola выпустила новые раскладные смартфоны серии Razr 40. Аппараты получили два дисплея, чип серии Snapdragon, двойную камеру.

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