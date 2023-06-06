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Apple завершила переход на собственные процессоры

Американская компания Apple полностью завершила переход своих компьютеров на ARM-процессоры. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Apple завершила переход на собственные процессоры
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После презентации WWDC 2023 5 июня IT-гигант обновил сайт и убрал с него упоминания компьютеров на базе процессоров Intel. Также эти устройства исчезли из актуальной линейки интернет-магазина Apple. Таким образом, корпорация Тима Кука завершила переход на процессоры Apple Silicon за неполные три года.

Последним настольным компьютером американского бренда на базе Intel оказался Mac Pro, ARM-версию которого корпорация представила 5 июня. Профессиональный девайс оценили минимум в 6999 долларов, или около 565 тысяч рублей.

При этом пользователи еще смогут приобрести компьютеры на базе Intel. Подобные устройства доступны в разделе восстановленных устройств на сайте Apple и у реселлеров.

Apple выпустила первые компьютеры на базе собственного процессора M1 в ноябре 2020 года. Ими оказались MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini.

Ранее американская компания Apple представила обновленный компьютер MacBook Air. Устройство получило самый большой в истории линейки дисплей диагональю 15 дюймов.

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