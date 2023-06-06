В Мексике обнаружен тысячелетний дар богам майя

Археологи Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики при проведении изыскательских работ в древнем городе Ушмале неожиданно обнаружили подношение богам, которое было оставлено около 1000 лет назад.

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Об открытии сообщается на сайте INAH. Оно было сделано в городе Ушмале, расположенном на полуострове Юкатан. Древнее подношение находилось под стелой 18. Оно состоит из чаши-треноги и четырех керамических сосудов. Кстати, сама стела 18 была раскопана несколько месяцев назад.

Дар богам располагался на полтора метра ниже ее основания. Ученые предполагают, что подношение могло быть сделано в какой-то момент позднего классического периода майя (750-900 гг. н.э.). На стеле ранее была найдена и расшифрована надпись. В ней упоминается могущественная богиня изобилия, создания и разрушения Чак Чель. Возможно, дар был предназначен именно ей и оставлен во время церемониального ритуала.

Сообщается, что подношение было обнаружено командой под руководством археолога Хосе Хухима Эрреры в архитектурной группе, известной как Эль-Паломар. Расположение четырех сосудов, по мнению ученых, указывает на четыре угла Вселенной и четыре стороны света. Вероятно, в этих сосудах находилась священная жидкость, предназначенная в качестве пищи для богов.