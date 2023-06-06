$81.25-0.0886.95-0.08

В Мексике обнаружен тысячелетний дар богам майя

Археологи Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики при проведении изыскательских работ в древнем городе Ушмале неожиданно обнаружили подношение богам, которое было оставлено около 1000 лет назад.

В Мексике обнаружен тысячелетний дар богам майя
© Российская Газета

Об открытии сообщается на сайте INAH. Оно было сделано в городе Ушмале, расположенном на полуострове Юкатан. Древнее подношение находилось под стелой 18. Оно состоит из чаши-треноги и четырех керамических сосудов. Кстати, сама стела 18 была раскопана несколько месяцев назад.

Дар богам располагался на полтора метра ниже ее основания. Ученые предполагают, что подношение могло быть сделано в какой-то момент позднего классического периода майя (750-900 гг. н.э.). На стеле ранее была найдена и расшифрована надпись. В ней упоминается могущественная богиня изобилия, создания и разрушения Чак Чель. Возможно, дар был предназначен именно ей и оставлен во время церемониального ритуала.

Сообщается, что подношение было обнаружено командой под руководством археолога Хосе Хухима Эрреры в архитектурной группе, известной как Эль-Паломар. Расположение четырех сосудов, по мнению ученых, указывает на четыре угла Вселенной и четыре стороны света. Вероятно, в этих сосудах находилась священная жидкость, предназначенная в качестве пищи для богов.

Чаша-тренога, которая неплохо сохранилась, вероятно, символизировала связь с космосом и указывала на "гармоническую непрерывность Вселенной". Все керамические подношения майя были извлечены из земли с предельной осторожностью, что позволит в лабораторных условиях определить, что именно в них содержалось. Анализ также поможет уточнить датировку находки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители