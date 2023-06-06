Официальный Twitter-аккаунт Украины поздравил ООН с Днем русского языка
Официальный Twitter-аккаунт Украины опубликовал поздравление с Днем русского языка в ответ на соответствующую публикацию ООН.
Ранее ООН опубликовала в Twitter пост, посвященный Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Аккаунт Украины сделал репост с подписью: «С Днем русского языка, ООН!»
До этого поздравление ООН раскритиковал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию», — заявил он.