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Официальный Twitter-аккаунт Украины поздравил ООН с Днем русского языка

Официальный Twitter-аккаунт Украины опубликовал поздравление с Днем русского языка в ответ на соответствующую публикацию ООН.

Twitter-аккаунт Украины поздравил ООН с Днем русского языка
© Lenta.ru

Ранее ООН опубликовала в Twitter пост, посвященный Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Аккаунт Украины сделал репост с подписью: «С Днем русского языка, ООН!»

До этого поздравление ООН раскритиковал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию», — заявил он.

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