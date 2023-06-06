Во Франции заговорили о риске поражения в битве с США за ИИ

Нельзя устанавливать слишком строгое законодательное регулирование для будущего европейского чат-бота, который станет аналогом ChatGPT, так как в таком случае Европа проиграет США в битве за развитие искусственного интеллекта. Об этом журналу Politico заявил министр цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро.

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По его мнению, позиция европейского парламента в отношении закона об ИИ слишком жесткая и рискует привести именно к негативным последствиям для технологического развития региона.

В качестве примера он указал на решение Google не запускать своего чат-бота Bard в ЕС.

«Цель состоит не в том, чтобы в Европе создавались неевропейские чат-боты, а в том, чтобы развивались европейские программы на ИИ. Это позволит не вычеркнуть Европу из истории технологий», — заметил министр.

Барро пояснил, что Франция намерена помочь европейским компаниям конкурировать с американскими корпорациями, такими как Google и OpenAI. В пример он привел французский стартап под названием Mistral AI, который намерен заниматься разработкой моделей, подобных ChatGPT.

«У нас имеются насущные обязательства по разработке генеративных моделей ИИ в Европе, чтобы не зависеть от неевропейских моделей в ближайшие годы и десятилетия», — заключил глава ведомства.