$81.25-0.0886.95-0.08

Министр Франции Барро заявил Politico о риске Европы проиграть США при запретах для ИИ

Нельзя устанавливать слишком строгое законодательное регулирование для будущего европейского чат-бота, который станет аналогом ChatGPT, так как в таком случае Европа проиграет США в битве за развитие искусственного интеллекта. Об этом журналу Politico заявил министр цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро.

Во Франции заговорили о риске поражения в битве с США за ИИ
© Газета.Ru

По его мнению, позиция европейского парламента в отношении закона об ИИ слишком жесткая и рискует привести именно к негативным последствиям для технологического развития региона.

В качестве примера он указал на решение Google не запускать своего чат-бота Bard в ЕС.

«Цель состоит не в том, чтобы в Европе создавались неевропейские чат-боты, а в том, чтобы развивались европейские программы на ИИ. Это позволит не вычеркнуть Европу из истории технологий», — заметил министр.

Барро пояснил, что Франция намерена помочь европейским компаниям конкурировать с американскими корпорациями, такими как Google и OpenAI. В пример он привел французский стартап под названием Mistral AI, который намерен заниматься разработкой моделей, подобных ChatGPT.

«У нас имеются насущные обязательства по разработке генеративных моделей ИИ в Европе, чтобы не зависеть от неевропейских моделей в ближайшие годы и десятилетия», — заключил глава ведомства.

В последние месяцы власти Франции активизировали усилия по привлечению IT-специалистов в страну и финансированию европейских проектов в области высоких технологий. В апреле президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с чат-ботом ChatGPT, спросив его о перспективах Евросоюза в плане технологического развития.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий