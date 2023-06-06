Европа создаст корабль для отправки людей на Луну

Европейское космическое агентство (ЕКА) создаст корабль для отправки людей на Луну. Об этом сообщает Financial Times.

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Газета со ссылкой на генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера отмечает, что космический корабль должен быть разработан в следующем десятилетии, для чего агентство уже рассматривает соответствующие предложения.

Издание пишет, что проект лунного пилотируемого корабля необходим Европе для сокращения отставания от США и других стран в космонавтике. Financial Times признает, что в настоящее время в изучении естественного спутника Земли ЕКА является по отношению к НАСА младшим партнером.

В мае European Spaceflight сообщило, что ЕКА заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration Company договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей.