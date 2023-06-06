$81.25-0.0886.95-0.08

Европа создаст корабль для отправки людей на Луну

Европейское космическое агентство (ЕКА) создаст корабль для отправки людей на Луну. Об этом сообщает Financial Times.

Европа создаст корабль для отправки людей на Луну
© Lenta.ru

Газета со ссылкой на генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера отмечает, что космический корабль должен быть разработан в следующем десятилетии, для чего агентство уже рассматривает соответствующие предложения.

Издание пишет, что проект лунного пилотируемого корабля необходим Европе для сокращения отставания от США и других стран в космонавтике. Financial Times признает, что в настоящее время в изучении естественного спутника Земли ЕКА является по отношению к НАСА младшим партнером.

В мае European Spaceflight сообщило, что ЕКА заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration Company договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей.

В мае Ашбахер в интервью газете El Pais заявил, что решение о прекращении сотрудничества Европы с Россией в области космонавтики было непростым.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий