Ученые выяснили, когда насекомые опылили первый цветок

Ученые выяснили, что насекомые перенесли самый первый пакет пыльцы на другое растение около 140 млн лет назад. И это были не пчелы. Об этом пишет New Atlas.

Объединив молекулярные данные для создания современного филогенетического дерева и наблюдая за окаменелостями насекомых и растений, ученые из Австралии показали историю опыления растений.

При этом, утверждается, что первым насекомым, опылившим растение, была не пчела. Считается, что первый цветок не имел ничего общего с тем, что мы знаем сейчас, поэтому насекомое должно было быть маленьким. Скорее всего, это была маленькая муха, жук, возможно, мошка или даже насекомое, давно исчезнувшее с планеты.

Исследователи собрали сложное дерево всех семейств цветковых растений, включающее 1160 видов, родословная которых насчитывает около 145 миллионов лет. При этом они проследили опылителей этих растений, наблюдали, как они менялись со временем, и отметили ключевые эволюционные переходы.

Нанеся на карту насекомых, позвоночных (в том числе колибри и летучих мышей), ветер и воду, ученые обнаружили, что насекомые были ответственны за около 86% опыления растений на протяжении всей истории и остаются доминирующей силой до сих пор. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что первоначальным опылителем все же было насекомое, а не ветер.