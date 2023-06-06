$81.33+0.4587.03-0.07

The Verge: FTC оштрафовала Microsoft на $20 млн из-за сбора личных данных детей через Xbox

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о наложении штрафа на корпорацию Microsoft в размере $20 млн из-за незаконного сбора и обработки данных несовершеннолетних. Об этом сообщает издание The Verge.

Microsoft получила огромный штраф за сбор детских персональных данных
© Газета.Ru

Претензии FTC направлены к игровому подразделению IT-гиганта – Xbox. В ходе расследования выяснилось, что при создании игрового аккаунта Xbox дети могли вводить личные данные до того, как появлялось уведомление о необходимости получения родительского согласия. Введенные таким образом данные автоматически отправлялись на сервера Microsoft и хранились там годами, даже если процедура создания аккаунта не была завершена. Проблема была устранена в конце 2021 года.

«К сожалению, мы не оправдали ожиданий наших клиентов и обязуемся выполнить требование [FTC], чтобы потом продолжить улучшать наши меры безопасности. Мы верим, что можем и должны делать больше для обеспечения конфиденциальности и безопасности нашего комьюнити», – так в Microsoft прокомментировали решением FTC.

По словам Microsoft, обнаруженная проблема появилась в интерфейсе Xbox в результате технической ошибки. Компания уверяет, что полученные в результате сбоя данные несовершеннолетних никогда не использовались, не передавались и не монетизировались.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий