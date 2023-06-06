Microsoft получила огромный штраф за сбор детских персональных данных

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о наложении штрафа на корпорацию Microsoft в размере $20 млн из-за незаконного сбора и обработки данных несовершеннолетних. Об этом сообщает издание The Verge.

Претензии FTC направлены к игровому подразделению IT-гиганта – Xbox. В ходе расследования выяснилось, что при создании игрового аккаунта Xbox дети могли вводить личные данные до того, как появлялось уведомление о необходимости получения родительского согласия. Введенные таким образом данные автоматически отправлялись на сервера Microsoft и хранились там годами, даже если процедура создания аккаунта не была завершена. Проблема была устранена в конце 2021 года.