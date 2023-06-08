Тим Кук: "Не знаю, сможет ли обычный человек позволить себе Vision Pro"

5 июня компания Apple представила очки дополненной реальности Vision Pro стоимостью от $ 3499 (около 287 тысяч рублей). Журналистов и зрителей устройство впечатлило, однако его цена поразила даже блогеров, которые посчитали её уж слишком большой.

Сможет ли среднестатистический человек позволить себе Vision Pro? Я не знаю. Думаю, что люди будут делать разный выбор в зависимости от своего финансового положения и других факторов. Инженерные разработки и глубина технических решений в Vision Pro просто поражают воображение. Вы получаете разрешение более 4K на каждый глаз. Конечно, это не бесплатно. Это стоит определённых денег. Но при этом я считаю, что у Vision Pro отличная цена.