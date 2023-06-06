«Джеймс Уэбб» обнаружил сложную органику в молодой Вселенной

Телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал свидетельства существования сложных органических молекул, похожих на дым или смог, в галактике, которая сформировалась, когда возраст Вселенной составлял всего 10% от нынешнего. Об этом пишет space.com.

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Обнаружены не простые молекулы типа воды или углекислого газа, а сложные соединения из сотен и тысяч атомов. Аналогичные молекулы на основе углерода встречаются в нефтяных и угольных месторождениях на Земле, а также в смоге.

Таким образов у ученых появились доказательства, что после Большого взрыва Вселенная «может очень быстро создавать действительно большие и сложные молекулы».

«Это отодвигает старый рекорд подобных обнаружений примерно на дополнительный миллиард лет», - пояснил ведущий автор исследования астроном Джастин Спилкер.

Открытие было сделано после изучения галактики, известной как SPT0418-47 и находящейся на расстоянии более 12 миллиардов световых лет от Земли. Сделать его помогли возможности нового космического телескопа «Джеймс Уэбб» и искривление ткани пространства-времени - гравитационная линза.

Анализ резутатотов исследования заставил ученых предположить, что галактики могут формироваться куда быстрее, чем это считалось ранее.

«Галактика, которую мы изучили, уже столь же массивна, и ее звезды образовали столько же углерода и кислорода, сколько и наш Млечный Путь. Это как третьеклассник, который уже прожил целую жизнь — поступил в колледж, сделал карьеру, а затем вышел на пенсию в возрасте восьми лет», - констатировал Джастин Спилкер.