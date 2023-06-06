В Сочи начала работать доставка еды при помощи роботов
Доставка еды с помощью роботов впервые запущена на юге - на курорте "Красная Поляна" в Сочи. Сервис предоставляет "Яндекс Еда". Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
"Сегодня запускаем доставку роботами в "Красной Поляне". Это первая локация для такой доставки на курорте", - говорится в сообщении.
Как уточнила пресс-служба, до этого роботы уже доставляли продукты в некоторых районах Москвы, Санкт-Петербурга и Иннополиса.
Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты.