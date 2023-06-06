Ученые выяснили, можно ли жарить еду в космосе

Даже в космосе люди через некоторое время смогут наслаждаться картошкой фри. Всё благодаря исследованиям, проведённым Европейским космическим агентством.

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У экспертов из Европейского космического агентства перед проведением экспериментов не было уверенности, что картошку можно будет пожарить там, где нет гравитации, то есть в космосе. Но они нашли способ всё-таки это сделать. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Food Research International.

Чтобы понять, как микрогравитация влияет на жарку, специалисты разработали новый экспериментальный аппарат карусельного типа. Пользоваться им можно даже в условиях невесомости. Эксперименты проводились учёными в рамках двух параболических полётов Европейского космического агентства. Во время этих экспериментов самолёт летал по повторяющимся дугам, чтобы создать условия невесомости.