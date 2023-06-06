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Можно ли жарить еду в космосе: выяснили учёные

Даже в космосе люди через некоторое время смогут наслаждаться картошкой фри. Всё благодаря исследованиям, проведённым Европейским космическим агентством.

Ученые выяснили, можно ли жарить еду в космосе
© Ferra.ru

У экспертов из Европейского космического агентства перед проведением экспериментов не было уверенности, что картошку можно будет пожарить там, где нет гравитации, то есть в космосе. Но они нашли способ всё-таки это сделать. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Food Research International.

Чтобы понять, как микрогравитация влияет на жарку, специалисты разработали новый экспериментальный аппарат карусельного типа. Пользоваться им можно даже в условиях невесомости. Эксперименты проводились учёными в рамках двух параболических полётов Европейского космического агентства. Во время этих экспериментов самолёт летал по повторяющимся дугам, чтобы создать условия невесомости.

В итоге исследователи обнаружили, что вскоре после того, как картофель был добавлен в масло в условиях гравитации, пузырьки газа легко стали отделяться от поверхности картофеля. Так же, как это происходит на Земле. Несмотря на то что нужно ещё дополнительные исследования, это всё же означает, что люди в космосе в дальнейшем смогут во время путешествия жарить пищу.

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