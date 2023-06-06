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"Ашан" подтвердил утечку данных клиентов

Торговая сеть "Ашан" подтвердила сведения об утечке данных своих клиентов, компания проводит внутреннее расследование.

"Ашан" подтвердил утечку данных клиентов
© РИА Новости

"Служба информационной безопасности "Ашан ритейл Россия" подтвердила утечку данных клиентов торговой сети. В настоящий момент мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки. Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам", - сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

Компания предпринимает все необходимые меры для усиления средств защиты информационных систем компании и защиты данных наших клиентов, добавили в компании.

Ранее в Telegram-канале "Утечки информации" появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены данные, которые могут принадлежать клиентам торговых сетей "Ашан" и "Твой дом". По информации Telegram-канала, в сеть попали ФИО, телефоны, адреса электронной почты, адреса доставок и другая информация пользователей. Роскомнадзор сообщил, что проведет проверку этой информации.

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