"Ашан" подтвердил утечку данных клиентов

"Служба информационной безопасности "Ашан ритейл Россия " подтвердила утечку данных клиентов торговой сети. В настоящий момент мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки. Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам", - сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

Ранее в Telegram-канале "Утечки информации" появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены данные, которые могут принадлежать клиентам торговых сетей "Ашан" и "Твой дом". По информации Telegram-канала, в сеть попали ФИО, телефоны, адреса электронной почты, адреса доставок и другая информация пользователей. Роскомнадзор сообщил, что проведет проверку этой информации.