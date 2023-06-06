Найдено самое древнее захоронение, созданное не Homo sapiens

«Это самые древние захоронения, которые когда-либо были зафиксированы в летописи гоминидов. Они старше, чем захоронения Homo sapiens, по крайней мере на 100 000 лет. В ямах, которые были преднамеренно вырыты, а затем засыпаны, чтобы скрыть тела, находятся по меньшей мере пять особей. Эти открытия показывают, что погребальные практики не ограничивались H. sapiens или другими гоминидами с большими размерами мозга», – заявили авторы.