Суд рассмотрит протокол в отношении Viber за неудаление запрещённой информации

Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Viber за неудаление запрещённой информации
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол в отношении мессенджера Viber за неудаление запрещённой информации.
Об этом информирует РИА Новости.
«Зарегистрирован первый протокол в отношении мессенджера Viber, составленный Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», — заявила собеседница агентства.
Ранее суд в Москве впервые оштрафовал WhatsApp по статье о неудалении запрещённой информации. Руководство мессенджера оштрафовано на 3 млн рублей.