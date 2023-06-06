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Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Viber за неудаление запрещённой информации

Суд в Москве впервые рассмотрит протокол в отношении мессенджера Viber за неудаление запрещённой информации.

Суд рассмотрит протокол в отношении Viber за неудаление запрещённой информации
© globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

«Зарегистрирован первый протокол в отношении мессенджера Viber, составленный Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», — заявила собеседница агентства.

Ранее суд в Москве впервые оштрафовал WhatsApp по статье о неудалении запрещённой информации. Руководство мессенджера оштрафовано на 3 млн рублей.

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