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Владельца русскоязычной "Википедии" оштрафовали за отказ удалить статью об "Азове"*

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation — владельца русскоязычной «Википедии» — на 3 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Владельца «Википедии» оштрафовали на миллионы рублей за статью об «Азове»*
© Газета.Ru

Компания получила штраф за отказ удалить статью об украинском полку «Азов» (организация запрещена в России). Известно, что Роскомнадзор обнаружил на «Википедии» статью об «Азове» и потребовал ее удалить, после невыполнения указания надзорный орган составил в отношении Wikimedia Foundation протокол об административном правонарушении, после чего передал его в суд.

Представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер требовал прекратить дело, отмечая, что организацию не уведомили должным образом о судебном заседании и не могут привлекать к административной ответственности на территории РФ, поскольку компания зарегистрирована в США.

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