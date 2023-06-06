Владельца «Википедии» оштрафовали на миллионы рублей за статью об «Азове»*

Компания получила штраф за отказ удалить статью об украинском полку «Азов» (организация запрещена в России). Известно, что Роскомнадзор обнаружил на «Википедии» статью об «Азове» и потребовал ее удалить, после невыполнения указания надзорный орган составил в отношении Wikimedia Foundation протокол об административном правонарушении, после чего передал его в суд.