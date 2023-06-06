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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Ренессанс Страхования"

Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Ренессанс Страхование". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Ренессанс Страхования"
© ТАСС

Ранее профильный Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что в открытый доступ были выложены данные, которые могут принадлежать клиентам компании "Ренессанс Страхование". По данным Telegram-канала, в сеть попали ФИО, телефоны, адреса электронной почты и другая информация, всего более 700 тыс. строк.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Ренессанс Страхование", - говорится в сообщении.

По закону о персональных данных, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор.

"Оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством", - уточнили в ведомстве.

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