Названы сроки запуска приложения "Госуслуги.Дом"

Приложение "Госуслуги.Дом" заработает по всей России до конца 2023 года
Приложение "Госуслуги. Дом" до конца 2023 года заработает на всей территории России. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик.
"До конца 2023 года мы должны запустить приложение "Госуслуги. Дом" по стране, а в следующем году будем постепенно его развивать, наполняя по качеству", - рассказал корреспонденту ТАСС замминистра.
По словам Константина Михайлика, в настоящий момент в пяти регионах страны уже запущен сервис "Госуслуги. Дом". Пилотный проект работает в Белгородской, Калужской, Омской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Основная задача приложения - помочь жителям многоквартирных домов решать вопросы ЖКХ с управляющими организациями. С помощью сервиса пользователи могут направлять заявки, контролировать их исполнение и получать обратную связь. Если ответ управляющей организации их не удовлетворит, то в приложении можно направить обращение в Госжилинспекцию.
Однако, по заявлению замминистра, в настоящий момент происходит ребрендинг нового приложения Минстроя.
"Мы с Минцифры договорились использовать единый идентификатор госсистемы электронного правительства - Госуслуги - для того, чтобы совместить ГИС ЖКХ, которая является частью этого правительства, и ту часть системы, которую выстраивают коллеги из Минцифры", - пояснил он.
По информации представителя Минстроя, сейчас идет работа над "дорожной картой" проекта, который войдет в экосистему электронного правительства. При этом изначальный функционал приложения будет значительно изменен и доработан с учетом пожеланий граждан.
Приложение "Госуслуги. Дом" создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы". Приложение доступно для скачивания в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery. В ближайшее время мобильное приложение появится в Google Play и RuStore.