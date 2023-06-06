Apple официально признала iPhone X и Apple Watch Series 3 устаревшими устройствами

В рамках презентации WWDC23, которая прошла вечером 5 июня, компания Apple анонсировала новые операционные системы (ОС) iOS 17, iPad OS 17, macOS 14 Sonoma и watchOS 10. Вместе с тем стало известно, какие устройства смогут получить обновления, а какие нет. Полный список актуальных iPhone, iPad, Mac и Apple Watch опубликовало издание Rozetked.

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До iOS 17 смогут обновиться все основные модели, начиная от iPhone XR и новее. Также новую ОС получат iPhone SE образца 2020 и 2022 годов. Таким образом, официально устаревшими в 2023 году Apple признала iPhone X, iPhone 8 и более старые модели.

iPadOS 17 смогут установить устройства не старше iPad Pro второго поколения, iPad Air третьего поколения, базового iPad шестого поколения и iPad mini пятого поколения. Все устройства в линейках, вышедшие до перечисленных моделей, новую версию ОС не получат.

В свою очередь watchOS 10 смогут установить владельцы всех гаджетов новее Apple Watch Series 3. А именно Apple Watch Series 4, 5, 6, 7 и 8, а также Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.

MacOS 14 Sonoma получат iMac 2019 года и новее, iMac Pro 2017 года и новее, MacBook Air и MacBook Pro 2018 года и новее, Mac Pro 2019 года и новее, Mac Studios 2022 года и новее, а также Mac mini 2018 года и новее.