Стала известна страна, где будут собираться новые смартфоны Samsung

Samsung Electronics Egypt планирует построить новый завод для производства мобильных телефонов в Египте.

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Такая информация пришла от Министерства связи и информационных технологий страны. Сообщается, что площадь нового завода составит 6000 кв. м, а его строительство планируется начать уже в конце 2023 года.

На данный момент власти Египта ожидают, что новый завод создаст около 1400 дополнительных рабочих мест, что окажет положительное влияние на экономику региона, особенно на Верхний Египет.

Завод будет заниматься производством новейших моделей смартфон Samsung Galaxy. Делается всё это для того, чтобы удовлетворить спрос на местном рынке.