Доказана доминирующая теория о формировании памяти

Ученые Калифорнийского университета в Лон-Анджелесе и Университете Тель-Авива (Израиль) улучшили память спящих людей, синхронно стимулируя определенные регионы их мозга. Это является доказательством доминирующей теории о том, как ритмы головного мозга влияют на формирование воспоминаний. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

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Известно, что сон играет важную роль в переходе воспоминаний из кратковременных в долговременные — этот процесс известен под названием консолидации памяти. Начальная фаза формирования декларативных воспоминаний, то есть доступных для сознательного припоминания (факты и события), зависит от гиппокампа, однако со временем эта функция ложится на неокортекс. Встраивание новой информации в неокортекс происходит за счет повторной активации воспоминаний гиппокампом во время глубокого сна, при этом в этой зоне мозга происходит «рябь» — короткие нейронные пульсации с частотой 80-120 Герц.

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В эксперименте приняли участие 18 человек в возрасте 19-47 лет, страдающих от тяжелой формы эпилепсии, устойчивой к лекарственной терапии. Для лечения таких пациентов используются электроды, которые в ходе сложной хирургической операции внедряются прямо в мозг, что позволяет отслеживать очаг припадков в течение нескольких дней. Ученые разработали протокол глубокой стимуляции префронтальной коры больших полушарий во время спокойной фазы сна, чтобы усилить взаимодействие между некортексом и гиппокампом.

Ученые синхронизировали стимуляцию префронтальной коры головного мозга с медленными волнами с частотой менее четырех герцов. Медленные волны отражают чередования между всплеском активности нейронов и их состоянием покоя и, как считается, служат временной рамкой для синхронизации между «рябью» в некортексе и таламокорткальными cонными веретенами — ритмами частотой 9-16 герц, происходящими во время сна в таламусе и связанными с ним областями коры больших полушарий. Считается, что эта синхронизация критична для консолидации памяти.

Перед сном добровольцам показывали пары фотографии с известными людьми и животными. Когда на следующее утро им показывали изображения, те участники, кто получал синхронизированную электрическую стимуляцию во время сна, лучше запоминали, какие изображения они видели накануне вечером.