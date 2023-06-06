Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) создали робота-повара, который разучивает рецепты, глядя на видеоролики с приготовлением различных блюд. Соответствующая статья была опубликована в научном журнале IEEE Access.

В основе программы робота лежит метод так называемого имитационного машинного обучения. Устройство смотрит, что делает человек на видео, а потом пытается воспроизвести увиденное. Ученые объяснили, что по такой же схеме, как правило, свои кулинарные навыки совершенствуют и люди.

В рамках исследования в робота загрузили рецепты восьми простейших салатов. Далее ему показывали клипы с приготовлением данных блюд. По движениям рук и ингредиентам машина определяла рецепт и начинала повторять этапы готовки. В конце эксперимента «киберповару» предложили создать собственное блюдо.

Из 16 просмотренных видеороликов робот правильно определил рецепт в 93% случаев. При этом машина только в 83% случаев смогла распознать конкретные действия повара-человека.