В Кембриджском университете создали робота-повара, который учится готовить по видеоурокам
Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) создали робота-повара, который разучивает рецепты, глядя на видеоролики с приготовлением различных блюд. Соответствующая статья была опубликована в научном журнале IEEE Access.
В основе программы робота лежит метод так называемого имитационного машинного обучения. Устройство смотрит, что делает человек на видео, а потом пытается воспроизвести увиденное. Ученые объяснили, что по такой же схеме, как правило, свои кулинарные навыки совершенствуют и люди.
В рамках исследования в робота загрузили рецепты восьми простейших салатов. Далее ему показывали клипы с приготовлением данных блюд. По движениям рук и ингредиентам машина определяла рецепт и начинала повторять этапы готовки. В конце эксперимента «киберповару» предложили создать собственное блюдо.
Из 16 просмотренных видеороликов робот правильно определил рецепт в 93% случаев. При этом машина только в 83% случаев смогла распознать конкретные действия повара-человека.
Исследователи отметили, что пока робот не способен повторять блюда от известных шефов, видео с которыми часто становятся популярными в соцсетях. Проблема в том, что машина не способна идентифицировать быстрые движения человека, которые зачастую характерны для профессиональной нарезки продуктов. Тем не менее ученые считают, что по мере совершенствования технологии со временем робот сможет учиться готовить по YouTube.