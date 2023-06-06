Минцифры утвердило перечень участников эксперимента по запуску российского GitHub

Минцифры РФ утвердило перечень участников эксперимента по распространению программного обеспечения, созданного под открытой лицензией - российского аналога GitHub. Об этом говорится в приказе министерства.

"Утвердить прилагаемый перечень участников эксперимента по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит РФ, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения", - сказано в документе.

В списке организаций значатся, в частности, Роскомнадзор, МВД, Федеральная служба служебных приставов, "Сбербанк - технологии", "Газпром нефть", Московская биржа, "Ред софт", "Университет Иннополис", а также ряд региональных цифровых министерств. Всего в списке значатся 62 организации и 20 физлиц.

В октябре 2022 года правительство России распорядилось провести с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по распространению программного обеспечения, созданного под открытой лицензией.

В начале июня гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов сообщил ТАСС, что получил первые 80 заявок на вступление в национальный репозиторий программного обеспечения с открытым кодом.