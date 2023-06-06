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Meizu 20 Pro возглавил рейтинг самых лучших Android-смартфонов по версии пользователей

Согласно обновлённому рейтингу, составленному экспертами бенчмарка AnTuTu, лидером среди смартфонов на базе операционной системы Android является Meizu 20 Pro.

Meizu 20 Pro возглавил рейтинг самых лучших Android-смартфонов по версии пользователей
© Ferra.ru

Новинка была выпущена всего-ничего — лишь в конце марта 2023 года. Но уже успела получить высокие оценки от пользователей — 97,5% положительных отзывов.

Данный результат является значительным достижением для бренда Meizu, который какое-то время был полностью вне инфополя и забыт пользователями.

На втором месте в рейтинге с результатом 94,4% находится ещё один относительно новый смартфон — Huawei P60 Pro. Замыкает тройку лидеров Vivo X90 Pro+ с 93,33% положительных отзывов.

В предыдущих версиях рейтинга топ-3 занимали Realme 10 Pro+, Xiaomi 13 Ultra и OPPO Find X6 Pro. В настоящее время бренд Xiaomi представлен только моделью Xiaomi 13 Pro.

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