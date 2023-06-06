Meizu 20 Pro возглавил рейтинг самых лучших Android-смартфонов по версии пользователей
Согласно обновлённому рейтингу, составленному экспертами бенчмарка AnTuTu, лидером среди смартфонов на базе операционной системы Android является Meizu 20 Pro.
Новинка была выпущена всего-ничего — лишь в конце марта 2023 года. Но уже успела получить высокие оценки от пользователей — 97,5% положительных отзывов.
Данный результат является значительным достижением для бренда Meizu, который какое-то время был полностью вне инфополя и забыт пользователями.
На втором месте в рейтинге с результатом 94,4% находится ещё один относительно новый смартфон — Huawei P60 Pro. Замыкает тройку лидеров Vivo X90 Pro+ с 93,33% положительных отзывов.
В предыдущих версиях рейтинга топ-3 занимали Realme 10 Pro+, Xiaomi 13 Ultra и OPPO Find X6 Pro. В настоящее время бренд Xiaomi представлен только моделью Xiaomi 13 Pro.