Meizu 20 Pro возглавил рейтинг самых лучших Android-смартфонов по версии пользователей

Согласно обновлённому рейтингу, составленному экспертами бенчмарка AnTuTu, лидером среди смартфонов на базе операционной системы Android является Meizu 20 Pro.

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Новинка была выпущена всего-ничего — лишь в конце марта 2023 года. Но уже успела получить высокие оценки от пользователей — 97,5% положительных отзывов.

Данный результат является значительным достижением для бренда Meizu, который какое-то время был полностью вне инфополя и забыт пользователями.

На втором месте в рейтинге с результатом 94,4% находится ещё один относительно новый смартфон — Huawei P60 Pro. Замыкает тройку лидеров Vivo X90 Pro+ с 93,33% положительных отзывов.