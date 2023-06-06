Названа причина, по которой YouTube могут заблокировать в России

Глава ИРИ не исключил блокировку YouTube по решению сервиса и нарушении законов
Глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, оценивая ситуацию с видеохостингом YouTube и его продолжением работы в России, допустил, что сервис могут заблокировать в стране по решению администрации площадки и в случае нарушении законов РФ. Об этом сообщает РБК.
По словам Гореславского, хостинг не планирует самостоятельно покидать российский рынок.
«Это не в интересах бизнеса, не в интересах стратегии, не в интересах владения данными, которые все пользователи YouTube, естественно, оставляют...», — объяснил руководитель ИРИ.
Другие прогнозы по вероятной блокировке видеохостинга на территории России сейчас не приводятся.
Ранее депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил о враждебности и безальтернативности YouTube.
Также российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заверял, что в стране ограничат доступ к видеохостингу YouTube ближе к концу текущего года. Точные сроки блокировки интернет-ресурса не обозначались.
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