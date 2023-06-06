$81.33+0.4587.03-0.07

Глава ИРИ не исключил блокировку YouTube по решению сервиса и нарушении законов

Глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, оценивая ситуацию с видеохостингом YouTube и его продолжением работы в России, допустил, что сервис могут заблокировать в стране по решению администрации площадки и в случае нарушении законов РФ. Об этом сообщает РБК.

Названа причина, по которой YouTube могут заблокировать в России
© газета.ру

По словам Гореславского, хостинг не планирует самостоятельно покидать российский рынок.

«Это не в интересах бизнеса, не в интересах стратегии, не в интересах владения данными, которые все пользователи YouTube, естественно, оставляют...», — объяснил руководитель ИРИ.

Другие прогнозы по вероятной блокировке видеохостинга на территории России сейчас не приводятся.

Ранее депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил о враждебности и безальтернативности YouTube.

Также российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заверял, что в стране ограничат доступ к видеохостингу YouTube ближе к концу текущего года. Точные сроки блокировки интернет-ресурса не обозначались.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий