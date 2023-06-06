Первый iPhone с Face ID не получит обновление до iOS 17

Иногда Apple выпускает новые операционные системы, не меняя требований к железу устройств. Но в этом году так не будет.

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Оказалось, что обновление iOS 17 не будет поддерживать сразу несколько старых смартфонов бренда. Речь идёт об iPhone 8, iPhone 8 Plus и легендарном iPhone X — первом телефоне бренда с Face ID.

В свою очередь, обновление iPadOS 17 также прекращает поддержку большинства устройств, выпущенных до 2018 года. При этом все они успешно работают под управлением iPadOS 16.

Речь идёт о пятом поколение iPad и первых моделях iPad Pro 12,9” и 9,7”, выпущенных в 2015 и 2016 годах.