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Складной Motorola Razr 40 хвалят за рубежом, но он вряд ли будет популярен в России. И вот почему

Недавно Motorola представила сразу две новые модели складных смартфонов — Razr 40 и Razr 40 Ultra.

Описана популярность складного Motorola Razr 40 в России
© Ferra.ru

Отличительной особенность устройств является внешний 3,6-дюймовый экран — крупнейший среди конкурентов. Базовая версия Razr 40 позиционируется как бюджетное решение и будет стоить около $560, в то время модель Ultra будет почти вдвое дороже — $1300.

При этом пока что релиз смартфонов ожидается лишь в Китае. Несмотря на это, в ближайшее время их появления стоит ждать и в России.

Его привезут, но, скорее всего, это будет нерентабельная история, так как это исконно американский смартфон, хоть и под китайским патронажем. Lenovo полностью свернули свою деятельность в России и препятствуют импорту. Так что гаджет появится в мелких магазинах для любителей эксклюзива. Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

Стоит отметить, что свежие смартфоны Motorola обладают хорошими характеристиками, превосходящими средний уровень. Например, относительно Tecno, представившего свой складной смартфон стоимостью около $1000, у Motorola Razr характеристики чуть лучше, за исключением камеры.

Напомним, что в России лидером в категории складных смартфонов остаётся Samsung, благодаря широкому ассортименту моделей, включая устаревшие.

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