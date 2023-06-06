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В России научились тушить пожары «горючим льдом»

Российские ученые показали, что газовые гидраты являются эффективным средством тушения пожаров.

В России научились тушить пожары «горючим льдом»
© Ferra.ru

Исследователи из Томского политехнического университета (ТПУ) показали, что тушить пожары возможно с помощью газовых гидратов — искусственного «горючего льда». Работа ученых опубликована в журнале Thermal Science and Engineering Progress.

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Главная задача системы пожаротушения — снизить температуру, вытеснить кислород из зоны горения и предотвратить доступ продуктов сгорания. Все необходимые составляющие для этого есть в составе газового гидрата — инертный газ вытесняет кислород из зоны горения, а лед позволят снизить температуру в очаге пожара и прекратить распространение фронта горения, отметил один из исследователей, руководитель лаборатории тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.

В своих более чем 200 экспериментах российские ученые испытали эффективность газовых гидратов — в форме порошка и таблеток — как средства пожаротушения. Исследователи воспроизвели условия возгорания в четырех наиболее распространенных ситуациях — неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации нагревательного оборудования, замыкания электрических сетей и локальных источников пожара — с очагами как в помещениях, так и на открытой местности.

Испытывали горение самых разных материалов — древесины, керосина, бензина, дизельного топлива, спирта, сырой и очищенной нефти, индустриальных масел, разных марок угля, отходов углеобогащения. Газовый гидрат сбрасывали на очаг горения и делали из него заградительную полосу.

Специалисты показали, что для подавления горения в состав гидрата должен входить инертный газ. Самые доступный из последних по стоимости и эффективности — фреон. По результатам своих экспериментов ученые разработали модели подавления горения разных веществ и материалов, а также начали работы по созданию гидратов с поверхностно-активными веществами в составе. При распаде такое вещество не только вытесняет кислород и понижает температуру, но позволяет создать на поверхности очага пену. Она блокирует кислород и способствует локализации горения.

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