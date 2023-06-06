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Назван самый негативный сценарий для Рунета

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РБК назвал один из наиболее негативных сценариев для развития Рунета. По его словам, этому может помешать зависимость от иностранных технологий, а также отсутствие конкуренции в контенте.

Назван самый негативный сценарий для Рунета
© Pixabay

Он рассказал, что самым сложным в данном вопросе является зависимость от инфраструктурной технологической базы. Глава ИРИ добавил, что необходимо стремиться к тому, чтобы преодолеть острую нужду в зарубежных технологиях. Кроме того, как отметил Гореславский, в случае отсутствия конкуренции создание контента «превратится в вещь в себе».

«Когда в прокате выходит мировой блокбастер и рядом стоит твоя картина, ты понимаешь — зритель пришел сюда, потому что на него работает огромная дистрибуция, реклама, маркетинг и т.д., а к тебе не пришел», — заявил он.

Однако, как подчеркнул Гореславский, это помогает увидеть собственные недоработки и осознать, как необходимо двигаться дальше.

Ранее стало известно, что к 2035 году 98 процентов российских пользователей проводного интернета получат доступ к скорости в 1 гигабит в секунду, а 50 процентов — доступ к 10-гигабитным каналам.

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