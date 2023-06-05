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Apple представила iOS 17

Американская компания Apple представила новые версии операционных систем для своих устройств на WWDC 2023. Запись онлайн-презентации доступна на сайте корпорации.

Apple представила iOS 17
© lenta.ru

Топ-менеджеры Apple показали iOS 17 — новую операционную систему для iPhone. Компания переработали дизайн «Звонилки», и теперь пользователь может настраивать, как будет выглядеть экран вызова. К тому же система может автоматически расшифровывать сообщение, полученные автоответчиком. В iMessage также появится расшифровка голосовых сообщений, стикеры и отправка геолокации.

В новой версии системы Apple переработает работу системы передачи данных AirDrop. Во-первых, теперь можно будет обменяться номерами телефона с другим владельцем iPhone просто поднеся телефоны друг друга. Аналогичным образом можно передавать фотографии и другие файлы.

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