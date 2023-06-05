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Apple анонсировала самый большой MacBook Air в истории

На конференции WWDC 2023 компания Apple представила новый ноутбук MacBook Air с диагональю экрана 15 дюймов.

Apple анонсировала самый большой MacBook Air в истории
© ferra.ru

Новая модель всего 11,5 мм толщиной, что, по словам Apple, делает его самым тонким 15-дюймовым ноутбуком в мире.

ferra.ru

У него есть два порта USB-C Thunderbolt, разъём для зарядки MagSafe и гнездо для наушников. Как можно понять из названия, диагональ его дисплея составляет 15,3 дюйма. Экран имеет яркость 500 нит, веб-камеру с разрешением FullHD.

От одного заряда новинка может проработать до 18 часов, а в его основе лежит процессор Apple M2.

ferra.ru

MacBook Air 15” будет стоить от $1299 и появится в продаже уже на следующей неделе. В то же время компания снизила цену на свою меньшую модель. 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2 теперь будет стоить от $1099.

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