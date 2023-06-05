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Новые фото показали изменения в дизайне «прозрачного» смартфона Nothing Phone (2)

Накануне в Сети появились утекшие рендеры долгожданного смартфона Nothing Phone (2).

Новые фото показали изменения в дизайне «прозрачного» смартфона Nothing Phone (2)
© ferra.ru

С первого взгляда дизайн новинки достаточно сильно напоминает предшественника — Nothing Phone (1). Устройство также имеет прозрачную заднюю панель с компонентами, искусно спроектированными для имитации внутренних механизмов устройства.

На месте осталась и Glyph-подсветка.

Однако есть во втором поколении устройства и заметные отличия. Например, в области камеры. Именно там появилось разделение дизайна светодиодов.

Но самым значительным новшеством оказались грани девайса. Металлическая рамка теперь имеет более закругленные края, а дисплей и заднее стекло приобрели скругления, как бы отказываясь от предыдущего плоского дизайна.

Напомним, что дебют долгожданного смартфона запланирован на июль. Более точных сроков пока что нет.

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