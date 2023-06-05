В России этим летом поступит в продажу смартфон vivo Y36

Китайский бренд vivo летом 2023 года запустит в продажу на нашем рынке новый смартфон vivo Y36.

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Анонсированы две версии: 4G со Snapdragon 680 и 5G - на чипсете Dimensity 6020.

Аппараты будут компоноваться 50 Мп основной камерой, FHD+ дисплеем и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки с комплектным блоком на 44 Вт.

Ожидается, что цена на старте продаж составит около 18 тысяч рублей.