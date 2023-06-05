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В Госдуме работают над концепцией закона о маркировке контента нейросетей

В Государственной Думе начали разработку концепции закона о маркировке контента, созданного нейросетями, он позволит снизить риски распространения дипфейков. Об этом в понедельник рассказал заместитель председателя комитета палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В Госдуме работают над концепцией закона о маркировке контента нейросетей
© Парламентская газета

По словам депутата, нейросети уже научились создавать «очень правдоподобные» видео, и этот инструмент становится все более доступным.

Видео дня

«Мы приступили к разработке концепции законопроекта о маркировке генеративного контента. Изучаем законодательный опыт других стран, консультируемся с экспертами, работаем над формулировками базовых дефиниций», — цитирует ТАСС Горелкина.

Парламентарий назвал целью законопроекта снижение рисков использования созданных нейросетями продуктов, в том числе так называемых дипфейков.

«Задача законодателя — защитить граждан, введение маркировки дипфейков и ответственности за их распространение без нее представляется эффективной мерой», — подчеркнул Горелкин.

Ранее за введение регулирования выступил целый ряд депутатов и сенаторов. Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в действующем законодательстве не прописано само понятие дипфейка, однако уже существует ответственность за распространение заведомо ложной информации. В этой связи он призвал закрепить определение дипфейка.

Также маркировать созданный нейросетью контент предложил и член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, любой человек должен иметь возможность отличить контент, созданный с помощью искусственного интеллекта от информации, произведенной людьми.

При этом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова напомнила, что принципы информированности и возможности отказа человека от работы с искусственным интеллектом прописаны в Кодексе этики, однако сегодня пришло время закреплять эти положения законодательно.

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