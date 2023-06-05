Три массивные планеты открыты по соседству с Землей

Миссия K2 космического телескопа Kepler провела анализ данных, собранных этим аппаратом на завершающей стадии проекта. В результаты удалось обнаружить три ранее неизвестные массивные планеты, которые расположены относительно недалеко от Земли.

© Российская Газета

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем сообщает Sci News. Космический телескоп Kepler помог открыть более 2700 подтвержденных внесолнечных планет. То есть с его помощью было открыто более половины известных экзопланет.

Теперь список его открытий пополнился еще тремя объектами. Обнаружить их удалось при анализе данных, собранных телескопом за очень короткий период наблюдений, известный как кампания 19. Элиз Инча, астроном из Университета Висконсин-Мэдисон, и ее коллеги нашли в наборе данных Visual Survey Group новые объекты.

Существование двух планет уже подтверждено, существование третьей еще предстоит подтвердить независимыми наблюдениями. Одна из двух подтвержденных планет получила обозначение K2-416b. Она примерно в 2,6 раза больше Земли и обращается вокруг своей родительской звезды K2-416 за 13 дней.

Вторая планета, K2-417b, оказалась чуть более чем в три раза больше Земли. Она обращается вокруг своей звезды K2-417 каждые 6,5 дня. Ученые классифицировали эти тела как мининептуны из-за их размеров и близости расположения к своим звездам. Эти планеты расположены примерно в 400 световых годах от Земли, что по космическим меркам является "соседней улицей".