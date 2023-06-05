Раскопки возле Стоунхенджа выявили таинственные древние могилы
В Англии группа археологов провела превентивные раскопки на участке недалеко от Солсбери, который отведен под жилую застройку. В результате было обнаружено огромное курганное кладбище, возраст которого может составлять от 3500 до 4000 лет.
Как сообщает Arkeonews, находка интересна уже тем, что она была сделана на Солсберийской равнине, неподалеку от знаменитого археологического памятника Стоунхендж. Графство Уилтшир вообще богато на мегалитические памятники и курганы бронзового века, в том числе и находящиеся на территории самого Стоунхенджа.
Впрочем, раскопанное кладбище появилось как минимум на тысячу лет позже знаменитого памятника. Археологи нашли круглые курганы, первые из которых появились в период неолита. Но большинство погребальных курганов были возведены в эпоху культуры кубков и раннего бронзового века (2400-1500 гг. до н.э.). Исследователи обратили внимание на то, что большая часть таких сооружений возводилась по стандартному проекту. Они, как правило, состоят из центрального захоронения, насыпи и окружающего рва.
При этом размеры круглых курганов заметно варьируются. В среднем их диаметр составляет 20-30 метров, но есть и маленькие курганы диаметром 10 метров, а также огромные, которые достигают 50 метров. Различаются захоронения и по типу насыпей. Кстати, насыпи были сложены из грунта, который добывался во время рытья рвов. Сверху их покрывали дерном.
Курганы оказались древними гробницами, и только некоторые из них предназначались для погребения одного человека. В большинстве этих захоронений археологи нашли коллективные могилы. На данный момент археологи задокументировали более двух десятков курганов, но полностью раскопали пока только пять. Они изучили уже 10 найденных захоронений, а также нашли три слежавшиеся груды кремационного пепла.