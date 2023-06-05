Раскопки возле Стоунхенджа выявили таинственные древние могилы

В Англии группа археологов провела превентивные раскопки на участке недалеко от Солсбери, который отведен под жилую застройку. В результате было обнаружено огромное курганное кладбище, возраст которого может составлять от 3500 до 4000 лет.

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Как сообщает Arkeonews, находка интересна уже тем, что она была сделана на Солсберийской равнине, неподалеку от знаменитого археологического памятника Стоунхендж. Графство Уилтшир вообще богато на мегалитические памятники и курганы бронзового века, в том числе и находящиеся на территории самого Стоунхенджа.

Впрочем, раскопанное кладбище появилось как минимум на тысячу лет позже знаменитого памятника. Археологи нашли круглые курганы, первые из которых появились в период неолита. Но большинство погребальных курганов были возведены в эпоху культуры кубков и раннего бронзового века (2400-1500 гг. до н.э.). Исследователи обратили внимание на то, что большая часть таких сооружений возводилась по стандартному проекту. Они, как правило, состоят из центрального захоронения, насыпи и окружающего рва.

При этом размеры круглых курганов заметно варьируются. В среднем их диаметр составляет 20-30 метров, но есть и маленькие курганы диаметром 10 метров, а также огромные, которые достигают 50 метров. Различаются захоронения и по типу насыпей. Кстати, насыпи были сложены из грунта, который добывался во время рытья рвов. Сверху их покрывали дерном.