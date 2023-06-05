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Число роликов в "VK Клипах" за год выросло до 45 млн

Количество роликов в сервисе коротких вертикальных видео "VK Клипы" с июня 2022 года до июня 2023 года увеличилось примерно в 1,6 раза, до 45 млн в сравнению с показателями за предыдущий аналогичный период. Это следует из данных по итогам работы сервиса за три года работы, опубликованных пресс-службой соцсети "ВКонтакте".

Число роликов в "VK Клипах" за год выросло до 45 млн
© ВКонтакте

"VK Клипы", локальный лидер среди сервисов коротких вертикальных видео, отмечают трехлетие. Авторы опубликовали в сервисе уже более 45 млн роликов, в том числе 28 млн - за последний год", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что с момента запуска платформа достигла в среднем отметки в 950 млн просмотров в сутки, а в феврале 2023 года вышла на пиковое значение - 1,1 млрд суточных просмотров.

"В топе зрительских интересов среди лидеров по-прежнему остаются ролики про животных, большую популярность за год набрали развлекательный контент и видео про музыку", - добавили в пресс-службе.

"ВКонтакте" запустила сервис "Клипы" для создания коротких вертикальных видео в июне 2020 года.

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