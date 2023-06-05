Число роликов в "VK Клипах" за год выросло до 45 млн

Количество роликов в сервисе коротких вертикальных видео "VK Клипы" с июня 2022 года до июня 2023 года увеличилось примерно в 1,6 раза, до 45 млн в сравнению с показателями за предыдущий аналогичный период. Это следует из данных по итогам работы сервиса за три года работы, опубликованных пресс-службой соцсети "ВКонтакте".