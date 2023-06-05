$80.88-0.0987.10+0.52

Астроном Калякина объяснила название земляничного полнолуния

Луну нежно-розового цвета ежегодно можно наблюдать в России в начале июня. Об этом рассказала научный сотрудник Нижегородского планетария им. Гречко Татьяна Калякина.

Астроном объяснила название земляничного полнолуния
© Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что название полнолуния не связано с началом процесса созревания ягод.

— Просто вблизи горизонта Луна в это время года имеет красно-розовый цвет, подобно тому, как Солнце краснеет на закате, — пояснила Калякина в комментарии NewsNN.

Калякина добавила, что полнолуния происходят примерно раз в месяц. В ночь на 4 июня нижегородцы видели на небе луну розового оттенка, многие делились фотографиями явления в соцсетях.

Астрологи отмечают, что полнолуние влияет на человека неоднозначно. С одной стороны, оно способно возбудить жажду деятельности, стремлений, повысить мотивацию. С другой, человек становится более тревожным, раздражительным в этот день, передает Life.ru.

Подробнее об этом явлении «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий