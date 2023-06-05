Астроном объяснила название земляничного полнолуния

Луну нежно-розового цвета ежегодно можно наблюдать в России в начале июня. Об этом рассказала научный сотрудник Нижегородского планетария им. Гречко Татьяна Калякина.

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Эксперт пояснила, что название полнолуния не связано с началом процесса созревания ягод.

— Просто вблизи горизонта Луна в это время года имеет красно-розовый цвет, подобно тому, как Солнце краснеет на закате, — пояснила Калякина в комментарии NewsNN.

Калякина добавила, что полнолуния происходят примерно раз в месяц. В ночь на 4 июня нижегородцы видели на небе луну розового оттенка, многие делились фотографиями явления в соцсетях.

Астрологи отмечают, что полнолуние влияет на человека неоднозначно. С одной стороны, оно способно возбудить жажду деятельности, стремлений, повысить мотивацию. С другой, человек становится более тревожным, раздражительным в этот день, передает Life.ru.