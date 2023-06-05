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ЕВ проверит работу Twitter после ее выхода из кодекса поведения в цифровом пространстве

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕК проверит работу соцсети Twitter после ее выхода из европейского кодекса поведения в цифровом пространстве. Об этом сообщает ТАСС.

Еврокомиссия намерена проверить работу Twitter
© Газета.Ru

В конце мая еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что социальная сеть Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в Европейском союзе (ЕС), однако не избежит обязательств по закону о цифровых услугах. Он отмечал, что, помимо добровольных обязательств, с 25 августа борьба с дезинформацией станет юридическим обязательством в соответствии с Законом о цифровых услугах.

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