Еврокомиссия намерена проверить работу Twitter

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕК проверит работу соцсети Twitter после ее выхода из европейского кодекса поведения в цифровом пространстве. Об этом сообщает ТАСС.

В конце мая еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что социальная сеть Twitter покинет добровольный кодекс практики борьбы с дезинформацией в Европейском союзе (ЕС), однако не избежит обязательств по закону о цифровых услугах. Он отмечал, что, помимо добровольных обязательств, с 25 августа борьба с дезинформацией станет юридическим обязательством в соответствии с Законом о цифровых услугах.