Apple презентует гарнитуру смешанной реальности на конференции разработчиков
Apple анонсирует гарнитуру смешанной реальности на Всемирной конференции для разработчиков. Ожидается, что визуально устройство будет напоминать горнолыжные очки. Гарнитура будет оснащена экранами с расширением 4K, а также как минимум шестью наружными камерами. Устройство будет работать на собственной платформе, которая позволит использовать жесты рук, движения глаз и голосовые команды Siri для управления.
С ее помощью можно будет медитировать под видео- и аудиосопровождение, тренироваться с виртуальным тренером, совершать звонки по Facetime один на один с полноценными аватарами, а также смотреть видео и играть в игры с полным погружением. По всем характеристикам гарнитура от Apple опережает подобные устройства у конкурентов, однако и цена на него будет в несколько раз выше аналогов, считает специалист в области технологий Yahoo Finance Дэн Хоули.
«Ожидается, что гарнитура смешанной реальности станет первым крупным продуктом от Apple, выпущенным после Apple Watch. Это будет совершенно новое устройство на новом программном обеспечении. Согласно той информации, которая у нас есть, в ней будет использоваться дисплей такого высокого качества, какого еще не было у конкурентов. Изображения станут сверхяркими. Благодаря экранам microLED, несмотря на повышенную цветопередачу, у гарнитуры будет меньшее энергопотребление. В дальнейшем для нее появится множество уникальных приложений. Цены на новое устройство стартуют от 3 тысяч долларов. Поэтому доступно оно будет не всем. И, на мой взгляд, теперь в Apple должны объяснить, почему гарнитура действительно нужна покупателям. На данный момент у большинства пользователей гаджетами устройств со смешанной реальностью еще нет. А среди немногочисленных обладателей похожей технологии разгораются споры о том, нужна ли она на самом деле. Пока одни пользователи радуются новым возможностям, которые предоставляют подобные гарнитуры, другие говорят о том, что это просто дорогая игрушка, которая пылится в шкафу за ненадобностью».
Ожидается, что гарнитура Apple появится в продаже только в 2024 году, комментирует блогер, основатель ютьюб-канала Wylsacom Валентин Петухов:
Валентин Петухов блогер, основатель ютьюб-канала Wylsacom «Как это часто бывает в истории Apple, продукт, который должен быть сегодня представлен, — это не новая товарная категория, не новый продукт, которого никогда не было на рынке, скорее, это компиляция того, что уже показывали, последние лет 20 компания ровно этим и живет. Если говорить о гарнитуре, название предполагаемое — это Reality Pro, и в целом компания будет говорить не о виртуальной реальности, не о дополненной реальности, а о расширенной реальности, то есть это новый подход с их стороны. Вопрос полезности — на самом деле пока все, что я видел, все, что я пробовал в подобной категории, очень похоже на игрушку. Если это будет действительно полезно, если это будет революционно, как это может быть у Apple, то цена в три тысячи оправданна. Сегодня продукт будет представлен, но в продажу поступит, я думаю, наверное, даже в следующем году, как это было в свое время с Apple Watch. И я думаю, что по старой доброй традиции в России все это будет продаваться, все это приедет, конечно же, но, я предполагаю, что в серую. Я не думаю, что параллельный импорт и сетевые ретейлеры будут заинтересованы в продаже этого устройства, потому что все-таки оно действительно очень дорогое и нишевое на старте».
Помимо гарнитуры смешанной реальности на Всемирной конференции разработчиков Apple представит новый 15-дюймовый MacBook Air. Еще ожидаются анонсы важных обновлений в программном обеспечении для смартфонов и планшетов компании. iOS 17 и iPadOS 17, скорее всего, позволят загрузку приложений извне, вне App Store. Это делается для соблюдения правил конкуренции Евросоюза.