Apple презентует гарнитуру смешанной реальности на конференции разработчиков

«Ожидается, что гарнитура смешанной реальности станет первым крупным продуктом от Apple, выпущенным после Apple Watch. Это будет совершенно новое устройство на новом программном обеспечении. Согласно той информации, которая у нас есть, в ней будет использоваться дисплей такого высокого качества, какого еще не было у конкурентов. Изображения станут сверхяркими. Благодаря экранам microLED, несмотря на повышенную цветопередачу, у гарнитуры будет меньшее энергопотребление. В дальнейшем для нее появится множество уникальных приложений. Цены на новое устройство стартуют от 3 тысяч долларов. Поэтому доступно оно будет не всем. И, на мой взгляд, теперь в Apple должны объяснить, почему гарнитура действительно нужна покупателям. На данный момент у большинства пользователей гаджетами устройств со смешанной реальностью еще нет. А среди немногочисленных обладателей похожей технологии разгораются споры о том, нужна ли она на самом деле. Пока одни пользователи радуются новым возможностям, которые предоставляют подобные гарнитуры, другие говорят о том, что это просто дорогая игрушка, которая пылится в шкафу за ненадобностью».

Валентин Петухов блогер, основатель ютьюб-канала Wylsacom «Как это часто бывает в истории Apple, продукт, который должен быть сегодня представлен, — это не новая товарная категория, не новый продукт, которого никогда не было на рынке, скорее, это компиляция того, что уже показывали, последние лет 20 компания ровно этим и живет. Если говорить о гарнитуре, название предполагаемое — это Reality Pro, и в целом компания будет говорить не о виртуальной реальности, не о дополненной реальности, а о расширенной реальности, то есть это новый подход с их стороны. Вопрос полезности — на самом деле пока все, что я видел, все, что я пробовал в подобной категории, очень похоже на игрушку. Если это будет действительно полезно, если это будет революционно, как это может быть у Apple, то цена в три тысячи оправданна. Сегодня продукт будет представлен, но в продажу поступит, я думаю, наверное, даже в следующем году, как это было в свое время с Apple Watch. И я думаю, что по старой доброй традиции в России все это будет продаваться, все это приедет, конечно же, но, я предполагаю, что в серую. Я не думаю, что параллельный импорт и сетевые ретейлеры будут заинтересованы в продаже этого устройства, потому что все-таки оно действительно очень дорогое и нишевое на старте».