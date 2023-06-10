От Венеры до Плутона: топ-5 туристических поездок по Солнечной системе

Эпоха космического туризма уже совсем не за горами: возможно, в скором будущем люди смогут летать в отпуск не в теплые страны, а на соседние планеты. Журнал Popular Mechanics составил топ-5 туристических поездок по Солнечной системе на любой вкус.

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Венера

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Тем, кто предпочитает жаркие края, понравится Венера — самая горячая планета в Солнечной системе. Она находится дальше от Солнца, чем Меркурий, но при этом все равно достигает более высоких температур. Средняя температура на поверхности Венеры составляет 462 градуса Цельсия: достаточно жарко, чтобы расплавить свинец. Именно по этой причине единственный аппарат, сумевший приземлиться на поверхность планеты, продержался всего 15 минут.

Причина столь экстремального климата кроется в невероятно плотной атмосфере Венеры. Давление воздуха там почти в 100 раз выше, чем на Земле, и атмосфера практически целиком состоит из ядовитого углекислого газа. Если этого вам мало, то еще стоит упомянуть, что на Венере постоянно идет кислотный дождь.

(16) Психея

Психея — 16-й по размеру астероид в Солнечной системе, чей диаметр составляет примерно 200 км. Психея относится к типу астероидов М: это значит, что она насыщена тяжелыми металлами, такими как золото, никель и железо. Астрономы считают, что Психея может быть останками ядра планеты, которая так и не сформировалась полностью — или была уничтожена в раннем периоде Солнечной системы. Если бы человечество смогло доставить Психею на Землю и распродать содержащиеся в ней металлы, то стоимость астероида исчислялась бы десятками тысяч квадриллионов долларов.

NASA

Европа

Любите дайвинг? Надоели коралловые рифы, затопленные корабли и прочие подводные достопримечательности? Попробуйте Европу — самую любопытную точку для погружения с аквалангом во всей Солнечной системе. Европа — второй спутник Юпитера, и со стороны она может выглядеть не слишком привлекательно. Планета покрыта коркой льда и, если не считать множества трещин на поверхности, не предлагает ничего интересного, но это не проблема. Самое любопытное скрывается внутри: под льдом Европа целиком покрыта водным океаном глубиной (как минимум) 100 километров. Астрономы даже подготавливают исследовательские миссии, которые проверят толщею воды на признаки жизни.

NASA

Титан

Титан понравится поклонникам пляжного отдыха… Если вас не смущает пляж на берегу огромного моря метана. Титан — самый крупный спутник Сатурна, и единственный скалистый мир в Солнечной системе, помимо Земли и Венеры, обладающий существенной атмосферной. Кроме того, это единственный мир, на поверхности которого находится жидкость. Впечатляющая характеристики, особенно если учесть, что средняя температура на Титане составляет -180 по Цельсию. Слишком холодно для жидкой воды, но самое то для жидкого метана.

NASA

Плутон

Плутон — пожалуй, лучшая точка для горнолыжного спорта во всей Солнечной системе. Самые высокие горы на этой карликовой планете выше, чем Эверест, но при этом они состоят не из скалистых пород. На столь большом расстоянии от солнца замерзшая вода может становиться прочной, как скала, и формировать гигантские горы. На Плутоне также периодически выпадает снег, состоящий из замерзшего азота.