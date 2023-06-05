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Американский физик Тегмарк заявил, что вероятность уничтожения человечества ИИ составляет 50%

Искусственный интеллект может уничтожить человечество. Об этом заявил американский эксперт по ИИ, физик Макс Тегмарк, пишет Daily Mail. По его подсчетам, такая вероятность составляет 50%.

Американский физик озвучил вероятность уничтожения человечества ИИ
© runews24.ru

Свое заявление он подкрепляет тем фактом, что самые развитые на данный момент существа на Земле, люди, виновны в уничтожении многих видов животных. Если ИИ превзойдет человека, он может сделать то же самое с человечеством, считает физик.

«То, о чем мы предупреждаем сейчас, заключается в том, что если мы, люди, потеряем контроль над нашим обществом в пользу компьютеров, которые намного умнее нас, то для нас это может закончиться печально», — говорит Макс.

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