Американский физик озвучил вероятность уничтожения человечества ИИ

Американский физик Тегмарк заявил, что вероятность уничтожения человечества ИИ составляет 50%
Искусственный интеллект может уничтожить человечество. Об этом заявил американский эксперт по ИИ, физик Макс Тегмарк, пишет Daily Mail. По его подсчетам, такая вероятность составляет 50%.
Свое заявление он подкрепляет тем фактом, что самые развитые на данный момент существа на Земле, люди, виновны в уничтожении многих видов животных. Если ИИ превзойдет человека, он может сделать то же самое с человечеством, считает физик.
«То, о чем мы предупреждаем сейчас, заключается в том, что если мы, люди, потеряем контроль над нашим обществом в пользу компьютеров, которые намного умнее нас, то для нас это может закончиться печально», — говорит Макс.