Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов сообщил о попытках взлома своего Telegram

Аккаунт в Telegram председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова пытались взломать более 40 раз подряд за сутки. Об этом он рассказал изданию Ura.ru. По его словам, только за утро было совершено более 40 попыток проникнуть в его аккаунт в Telegram "с разных неопределенных адресов" с целью вброса в мессенджер дезинформации. Картаполов уточнил, что взломать аккаунт пытались с IP-адресов в США, Норвегии, Германии и других стран. Ранее в "Сколково" сообщили об атаке ресурсов фонда и внутренних систем неизвестными хакерами, которые представились представителями украинского киберфронта.