Apple хочет избавить iPhone от выреза в экране

Apple разрабатывает технологию, которая позволит компании в будущих iPhone прятать датчики, объединенные в блоке Face ID, непосредственно под матрицу экрана. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers, ссылаясь на соответствующую патентную заявку.
В заявке Apple описана технология, которая позволяет делать невидимым для глаза не только Face ID, но и другие сенсоры. В частности, упоминаются датчики для распознавания жестов и силы нажатия, магнитные сенсоры и не только.
К патенту Apple прилагается чертеж. На нем схематично изображен iPhone, в котором блок Face ID по-прежнему расположен в верхней части дисплея. По такой же схеме разрабатываются и актуальные модели смартфонов Apple.
MyDrivers пишет, что текущие технологии не позволяют реализовать задумку Apple без ущерба для точности датчиков. По слухам, Apple планирует использовать подэкранный блок Face ID не раньше 2026 года, когда выйдет iPhone 17.