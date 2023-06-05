Apple хочет избавить iPhone от выреза в экране

Apple разрабатывает технологию, которая позволит компании в будущих iPhone прятать датчики, объединенные в блоке Face ID, непосредственно под матрицу экрана. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers, ссылаясь на соответствующую патентную заявку.

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В заявке Apple описана технология, которая позволяет делать невидимым для глаза не только Face ID, но и другие сенсоры. В частности, упоминаются датчики для распознавания жестов и силы нажатия, магнитные сенсоры и не только.

К патенту Apple прилагается чертеж. На нем схематично изображен iPhone, в котором блок Face ID по-прежнему расположен в верхней части дисплея. По такой же схеме разрабатываются и актуальные модели смартфонов Apple.