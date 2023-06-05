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В умных часах Google Pixel Watch нашли защиту от перегрева

Оказывается, смарт-часы Google имеют встроенную защиту от перегрева, как в смартфонах линейки Pixel.

В умных часах Google Pixel Watch нашли защиту от перегрева
© Ferra.ru

Согласно официальной информации от Google, часы Pixel Watch разработаны для наилучшей работы в диапазоне температур от 0°C до 35°C . При этом хранить девайс рекомендуется в пределах от -20°C до 45°C.

И вот, некоторое время назад, в Сети появился пост от владельца данной модели часов. Он рассказал, как случайно оставил свои часы в горячей машине, после чего заметил, что устройство автоматически выключилось, как только стало слишком горячим.

Более того, по словам пользователя, он получил уведомление от системных настроек, указывающее, что часы стали слишком горячими и временно отключились для охлаждения.

Спустя какое-то время Pixel Watch возобновили нормальную работу.

Сообщается, что в девайсе используется подход схожий со смартфонами Google Pixel: сначала они пытаются охладиться, уменьшая производительность, отключая разные функции, в том числе Wi-Fi и мобильные данные. Если эти меры не сработают, то часы выключится.

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