Польский LG начал адаптировать Smart TV для российского рынка

Польский завод LG начал устанавливать на телевизоры софт Smart TV для России. Техника поставляется по параллельному импорту из Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, на заводе компании в Млаве была создана специальная линия производства телевизоров для ранка СНГ, в том числе России. Телевизоры адаптированы под требования российского законодательства, на них предустановлены приложения «Кинопоиска», Wink, Okko, а также голосового помощника «Алиса» и др.

Неадаптированные телевизоры имеют лишь стандартную оболочку Android TV. Не исключено, что они будут даже поддерживать русский язык. Однако на таких устройствах вместо российских приложений будут установлены Prime Video, Netflix и другие.

По словам продавца-консультанта в магазине «Технопарк», где представлены такие телевизоры, в большинстве случаев техника произведена в Индонезии, только малая часть сделана в Польше.

Формально польский завод не нарушает санкции, но возможна ответственность за предоставление консалтинговых услуг по поддержке ПО для российских потребителей.