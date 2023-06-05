Магаданские ученые изучили древний климат по костям мамонтов

О климате на планете способны рассказать бивни мамонтов. Магаданские ученые детально проанализировали кости этих древних животных. При их изучении удалось выделить множество геномов, в том числе возрастом более семисот тысяч лет. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.

«Бивень конусами нарастает в течение всей жизни. Получается, что и в большом, и в маленьком бивне мамонта присутствует запись всей жизни животного», – рассказал Сергей Вартанян, ведущий научный сотрудник СВКНИИ ДВО РАН.

Какой жизнью жил, когда умер, и даже что мамонт чувствовал во время брачного периода – все эти тайны хранятся в бивнях древнего животного. Магаданские ученые много лет исследовали кости и научились их «читать».

«Можно найти очень маленькие, даже недельные слои прироста и изучать интересные археологические вопросы, например, когда самка начинает лактировать, когда лактация прекращается, сколько раз в жизни у нее были детеныши», – пояснил Сергей Вартанян.

А еще в бивнях зашифрована информация о климате, в котором проходила жизнь животного. Это помогло выяснить, как мамонты адаптировались к похолоданию на планете.

«Мы теперь понимаем, за сколько лет и каким образом происходила эволюция хоботных, что из южного животного мамонт превратился в идеально адаптированного к очень холодному климату мамонта», – отметил Сергей Вартанян.

Раскопками магаданские ученые занимаются уже много лет. Останки находят на всем севере России, но на Чукотке они сохранились лучше всего. Кроме костей мамонтов изучают, скелеты бизонов, лошадей, древних оленей. В них тоже много загадок для науки.

«В эпоху максимального похолодания в других регионах замечали спад численности. В нашем регионе он не так заметен. В то же время эти животные вымирают раньше, чем в других регионах», – рассказал аспирант Института биологических проблем Севера СВКНИИ ДВО РАН Георгий Павлюков.